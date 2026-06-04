Названы опасные болезни, которые чаще всего случайно выявляют на обследованиях

Эксперт Купцова: рак и диабет часто случайно находят на обследованиях

Чаще всего во время плановых обследований врачи выявляют сердечно-сосудистые нарушения, сахарный диабет второго типа, хронические заболевания печени и почек, а также некоторые виды онкозаболеваний — рак молочной железы, кишечника, кожи, шейки матки и предстательной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха.

По ее словам, человек может узнать о диагнозе после сдачи анализов, ЭКГ или УЗИ, хотя патологические изменения формировались годами.

«Отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие проблемы. Повышенное давление, атеросклероз, нарушения обмена веществ или ранние стадии рака могут годами протекать незаметно, постепенно повреждая сосуды, сердце и внутренние органы», — поясняет эксперт.

Поводом для дополнительной диагностики становятся повышенный холестерин, высокий уровень глюкозы, отклонения в показателях печени и почек, анемия, нарушения ритма на ЭКГ или новообразования на УЗИ. У мужчин отдельного внимания заслуживает уровень ПСА, у женщин — изменения в результатах маммографии.

Базовый профилактический чекап включает общий анализ крови, контроль сахара и холестерина, измерение давления, ЭКГ и флюорографию. Женщинам рекомендуется ежегодно посещать гинеколога, после 40 лет — проходить маммографию. Мужчинам после 45 лет — контролировать уровень ПСА.

Регулярные обследования особенно важны для людей старше 40 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, избыточным весом и наследственной предрасположенностью. Курение, хронический стресс, низкая физическая активность и несбалансированное питание дополнительно увеличивают риски.

Поводом обратиться к врачу должны стать постоянная слабость, одышка при привычной нагрузке, резкое изменение веса, длительное повышение температуры, перебои в работе сердца, отеки, затяжной кашель, а также любые необычные изменения кожи или уплотнения.

«В 2025 году спрос на программы страхования критических заболеваний вырос на 35%, а за первый квартал 2026 года — еще на 13%. Многие обращения были зафиксированы уже на поздних стадиях, когда болезнь долгое время развивалась бессимптомно. Именно поэтому профилактические обследования остаются одним из самых важных инструментов ранней диагностики», — резюмирует Ольга Купцова.

Ранее россияне стали чаще проходить чекапы «на всякий случай».