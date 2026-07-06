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Россиянам рассказали, какие заболевания можно распознать по лицу

Tsargrad.tv выяснил, что бледность кожи может указывать на анемию
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Лицо — одна из самых информативных зон тела. Тонкая кожа, обилие сосудов и нервных окончаний делают ее индикатором внутренних нарушений. Tsargrad.tv выяснил, каких именно.

Специалисты отмечают, что изменение цвета кожи — первый сигнал. Внезапная бледность со слабостью и головокружением может указывать на анемию. Желтоватый оттенок кожи и склер глаз говорит о проблемах с печенью или желчным пузырем, особенно если сопровождается горечью во рту и тяжестью в правом подреберье. Стойкое покраснение (щеки, нос) возможно при гипертонии, заболеваниях печени или розацеа. Синюшность губ и кожи вокруг носа — признак гипоксии, требующий срочного обращения к врачу.

Область вокруг глаз, по словам экспертов, также рассказывает многое. Отеки, не проходящие после сна, часто связаны с нарушением работы почек. Темные круги в сочетании с насморком и зудом — признак аллергии. Желтые бляшки на веках могут свидетельствовать о повышенном холестерине. Асимметрия лица — один из симптомов инсульта, при котором нужна немедленная помощь.

Угри и воспаления в верхней части лица могут сопровождать болезни желчного пузыря, поджелудочной железы или кишечника. Сыпь в форме «бабочки» на щеках и переносице — возможный признак системной красной волчанки. Розацеа (стойкое покраснение с сосудистой сеткой) часто связана с сосудистыми и гормональными нарушениями. У женщин избыточный рост темных волос на лице может указывать на гиперандрогению (избыток мужских гормонов). Внезапное появление мелких морщин и «усыхание» кожи иногда сопутствует диабету или гипотиреозу. Трещины на губах — сигнал о дефиците витаминов или обезвоживании.

При этом медики подчеркивают, что внешние признаки — лишь подсказки для врача, а не диагноз. Они не заменяют анализов и обследований. При стойких изменениях следует обратиться к терапевту. Самолечение по картинкам из интернета опасно.

Косметолог и биохимик Валерия Ромашина до этого говорила, что состояние кожи и ногтей может сигнализировать о варикозе и отражать ситуацию со здоровьем сосудов.

По ее словам, хроническая гипоксия тканей из-за плохого оттока крови может оказывать влияние на качество ногтевых пластин, которые транслируют скрытые сбои метаболизма и микроциркуляции. Белые пятна или ломкость могут говорить о плохом периферическом кровоснабжении.

Ранее врач предупредила об опасности гимнастики для лица.

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