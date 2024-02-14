Россияне рассказали, почему испытывают стресс при смене работы

Почти треть российских специалистов (31%) отметили, что каждый раз волнуются при найме в новую компанию, еще 26% рассказали, что у них были случаи, когда прием на работу оказался безболезненным, и только 23% испытывали трудности на первом предприятии. Это показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Далеко не каждый специалист в силе превозмочь возникающие при адаптации трудности. Только каждый второй (52%) продолжил работу и смог закрепиться в компании. Еще 33% отметили, что преодолели все проблемы, но им пришлось уйти. Каждый седьмой (15%) был уволен руководством или самостоятельно ушел, потому что не смог справиться с трудностями адаптации.

Остаться в компании позволяет самостоятельность. Больше трети нанятых сотрудников «выживали» на новом рабочем месте (35%), самостоятельно разбираясь в возникающих проблемах. В топе стрессовых факторов, с которыми сталкиваются новички, оказались боязнь совершить ошибку (39%), нехватка знаний для выполнения поставленных задач (30%) и отсутствие диалога с руководством (28%).

«Среди элементов адаптации, которых остро не хватает при выходе на новую работу, 40% опрошенных сотрудников отметили наличие профессионального ментора или наставника в коллективе, — рассказал организатор премии Team Awards Константин Борисов. — С другой стороны, для трети (34%) опрошенных важно правильное знакомство с коллегами и четко выстроенный процесс адаптации. А каждый пятый отметил необходимость прямого взаимодействия с руководителем для правильной постановки целей и задач».

Ключевым источником по-прежнему являются знания, полученные на прошлом месте работы. Для четверти респондентов доля прошлого опыта, который они применяют на текущем месте работы составляет 70-80%. Долю тренингов и обучения 28% респондентов оценивают в 20-30%. На третьем месте находится опыт новых коллег или команды: четверть опрошенных отдают 10% важности.

Опрошенные отмечают, что готовы помогать новичкам. Почти каждый второй респондент (45%) поддерживает коллег из-за альтруистических побуждений, еще треть делают это за деньги. Четверти россиян (30%) доплачивают до 10 тысяч рублей за каждого сотрудника, 24% — 10-20 тысяч рублей, 23% — 20-30 тысяч рублей.

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