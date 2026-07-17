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Общество

Половина россиян мечтают об отказе от карьерной гонки и замедлении

Почти половина россиян хотели бы отказаться от карьерной гонки и замедлиться
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый второй россиянин (42%) хотел бы отказаться от постоянной карьерной гонки в пользу концепции заземления slow living. Но только каждый пятый (18%) в действительности решился на такой шаг. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрошенные, отказавшиеся от карьерной гонки, отмечают, что таким образом им удалось избежать выгорания на работе и чувствовать себя лучше. Однако большинство россиян (58%) относятся к идее slow living скептически: каждый третий (27%) заявил, что это скорее тренд соцсетей, которому трудно следовать в реальной жизни, еще 13% считают эту концепцию неинтересной, а 18% россиян и вовсе не знают, что это такое.

«Многие молодые специалисты буквально «выгорают» на старте карьеры, пытаясь доказать свою ценность и забывая об отдыхе. Но истинная продуктивность рождается не в круглосуточных авралах, а в балансе между профессиональной реализацией и личным восстановлением. Грамотный баланс сегодня – это базовая потребность. Сотрудник, у которого есть время на семью, хобби и отдых, в долгосрочной перспективе принесет бизнесу в разы больше ценности, чем изможденный трудоголик. Наша задача – создавать среду, где это понимание становится культурной нормой», — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Среди барьеров, которые мешают воплотить мечты о замедленном образе жизни опрошенные назвали финансовое давление со стороны семьи (20%), требования со стороны начальства (19%), а также привычку к постоянной занятости (20%). Еще 23% опрошенных признались, что работа в режиме нон-стоп помогает отвлечься от других проблем и чувствовать себя хорошо. Среди других причин для карьерной гонки респонденты отметили давление окружения (10%) и страх упустить возможности (8%).

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