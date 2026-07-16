Видео: женщину раздели до трусов во время драки на АЗС

В Уфе на видео сняли, как женщину раздели до трусов во время драки в очереди на АЗС

В Уфе водители подрались в очереди на заправку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Конфликт произошел сегодня ночью на АЗС в районе Затон, рассказали «Осторожно, новости» очевидцы. По их словам, несколько водителей поссорились из-за мест в очереди, и началась массовая драка», – говорится в публикации.

По словам очевидцев, один из участников конфликта применил перцовый баллончик, распылив его в лицо окружающим. Среди пострадавших оказалась женщина, которая вышла из автомобиля прямо в нижнем белье. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как пассажирка выбегает к конфликтующим, которые в момент драки стягивают с нее платье.

До этого в Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля. Все произошло на улице Массальского. Предварительно, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять. Мужчина ранил двоих людей. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что петербуржцы избили друг друга на проезжей части и попали на камеру.