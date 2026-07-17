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Общество

Пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне выплатили почти 3 млрд рублей

МЧС: более 2,9 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне
Мария Марикян/РИА Новости

Жителям Дагестана и Чечни, пострадавшим от паводков, выплатили около 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии.

Соответствующее обсуждение состоялось в Москве под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В ходе встречи рассматривались вопросы реализации мер финансовой поддержки населения и ход выполнения ранее принятых решений.

«Всего более 81 тыс. жителей получили выплаты на сумму свыше 2,9 млрд рублей», — указали в министерстве.

Помимо финансовой помощи гражданам, участники заседания сосредоточились на вопросах восстановления инфраструктуры. Обсуждались планы по ремонту и строительству жилья, объектов энергетической, коммунальной, образовательной и культурной сфер. Представители федеральных министерств, включая Минсельхоз, Минтранс, Минэнерго и другие, предоставили отчеты о ходе восстановительных работ.

В МЧС подчеркнули, что ремонт и строительство профильных зданий осуществляются в соответствии с установленным графиком.

Ранее Путин оценил ситуацию с паводками на Кавказе.

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