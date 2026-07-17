Малярийный комар прилетел в Германию на самолете и заразил работников аэропорта

Четыре сотрудника аэропорта Франкфурта заразились малярией после укусов комаров, попавших в Германию на борту самолета. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным администрации аэропорта, заражение произошло в начале недели среди работников службы обработки багажа. О состоянии заболевших руководство воздушной гавани не сообщило. Его представитель подчеркнул, что риск для пассажиров и жителей окрестных территорий отсутствует.

В пресс-релизе поясняется, что, несмотря на меры безопасности, отдельные насекомые могут проникать в салоны или грузовые отсеки воздушных судов, а после посадки вылетают наружу и могут укусить человека. Специалисты называют такие случаи «аэропортовой малярией»: это редкое, но известное явление.

Предыдущий подобный эпизод во Франкфурте фиксировали в 2023 году. Аналогичные случаи периодически происходят и в других европейских аэропортах, отмечает Bild.

Малярию вызывают паразиты, переносимые комарами рода Anopheles. На ранних стадиях проявляется лихорадкой, ознобом и головной болью, в тяжелых случаях — спутанностью сознания, судорогами и дыхательной недостаточностью. При своевременной диагностике прогноз благоприятный. Болезнь передается только через укус инфицированного насекомого, заразиться от больного человека невозможно.

Ранее стартап разработал микродроны, способные сбивать комаров в воздухе.