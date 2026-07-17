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Общество

Житель Ярославля напал с ножом на продавца ради кражи носков

В Ярославле мужчина украл носки и угрожал продавцам ножом
Ina Fassbender/Reuters

В Ярославле оперативники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в разбойном нападении на сотрудника магазина. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на улице Слепнева. 32-летний покупатель взял с полки пять пар носков и попытался выйти из торгового зала, не оплатив товар. Работники магазина заметили происходящее и попытались остановить похитителя.

В ответ злоумышленник достал нож, оттолкнул администратора и скрылся. Следователи возбудили уголовное о разбое. Подозреваемого задержали, решением суда фигурант заключен под стражу, ему может грозить до двух лет колонии.

До этого в Новосибирской области мужчина ограбил супермаркет ради шоколадок. Покинуть место преступления грабитель не успел, у выхода его задержали полицейские. В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже нашли.

Ранее москвич украл из магазинов 7 кг красной икры и попался.

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