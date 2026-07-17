В Сбере отметили рост академической и регуляторной кооперации России и Китая

Сотрудничество России и Китая выходит на этап практической реализации по целому ряду направлений, каждое уже приносит конкретные результаты. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), проходящей в этом году.

По его словам, сейчас сотрудничество России и КНР охватывает три ключевых направления — академическую кооперацию, регуляторный диалог и совместные продуктовые инициативы.

«Динамика российско‑китайского диалога впечатляет», — отметил Ведяхин.

Первый вектор, по его словам, — академическая работа: российские и китайские вузы совместно разрабатывают не только публикации, но и двойные образовательные программы, готовящие специалистов, знакомых с технологическими школами и культурными кодами обеих стран.

Запланированы создание совместных лабораторий и исследовательских центров для обмена талантами и методиками в сфере машинного обучения.

Второй вектор — регуляторика. По словам Ведяхина, Москва и Пекин сближают позиции в вопросах регулирования ИИ и вырабатывают национальные стандарты ответственности технологий.

WAIC, отметил он, трансформируется в площадку для сверки подходов регуляторов, ученых и бизнеса. Эта работа уже получила институциональное оформление: в ноябре 2025 года на уровне глав правительств РФ и КНР учрежден экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ, занимающийся вопросами этики, стандартизации и промышленного внедрения.

Третий вектор, по словам Ведяхина — совместные продуктовые инициативы. На российском стенде, помимо генеративной модели GigaChat, представлены инфраструктурные решения для адаптации на азиатских рынках — в том числе проекты в области умных городов Smart Safe City и мультимодальная биометрическая платформа VoiceKey.Agent.

По словам Ведяхина, именно разработки в области кибербезопасности агентных систем вызвали особый интерес китайских партнеров, поскольку их развитие требует координации усилий по доверию и надежности ИИ‑инфраструктуры.

Ведяхин также отметил практические эффекты уже запущенных инициатив, включая двусторонние образовательные программы.

Топ-менедже Сбера подчеркнул, что переход к системной работе в сотрудничестве между Москвой и Пекином позволит объединить научный потенциал, выработать совместимые регуляторные подходы и продвигать практические компетенции.

«Это вклад в формирование глобальной ИИ‑экосистемы, основанной на принципах суверенитета и взаимного доверия», — резюмировал он.