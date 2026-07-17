Львова-Белова выступила за инклюзивные классы в школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о необходимости внедрения в российские школы инклюзивных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают РИА Новости.

Выступая на сессии «Многодетный отец» в рамках IV Уральского форума женщин «Создавая жизнь», она также подчеркнула важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.

«Ребенок находится в своей среде и не травмируется, мы ... этим вопросом сейчас занимаемся», — добавила Львова-Белова.

Несколько лет назад в России провели опрос об инклюзивном образовании в России, согласно которому почти каждый седьмой родитель в России (13,9%) относится отрицательно к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Около половины опрошенных родителей (49,3%) считают, что при наличии в классе ученика с инвалидностью, учитель тратит на него больше внимания, обделяя остальных школьников.

Еще 40% респондентов среди родителей полагают, что такие дети могут мешать одноклассникам учиться. Пятая часть опрошенных высказалась, что дети с ОВЗ должны заниматься отдельно от остальных.

При этом учителя и руководители образовательных учреждений, принявшие участие в опросе, проявили к детям с инвалидностью большую толерантность. Только 6,5% ответили, что относятся к таким учащимся негативно.

Ранее эксперты рассказали, как работает инклюзивное образование в России.