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Общество

Владельцам частных домов рассказали, как правильно установить громоотвод

Академик Бычков: громоотвод необходимо устанавливать на деревянном столбе
bane.m/Shutterstock/FOTODOM

Громоотвод крайне необходим, поскольку иначе его роль будет играть телевизионная антенна, и молния может угодить прямо в дом. Об этом в интервью Tsargrad.tv предупредил академик РАН Владимир Бычков.

Он посоветовал устанавливать громоотвод на деревянном столбе, на расстоянии от дома. Причем его вершина должна находиться выше крыши.

В качестве примера он привел защиту от молний, которая устанавливается на стартовых площадках космодромов. Там стоят громоотводы в виде столба, на конце которого установлена металлическая елочка.

«Вот такие вот такие молниеотводы, они эффективны», — сказал Бычков.

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов до этого предупреждал, что грозу опасно пережидать под одиноко стоящими деревьями, навесами с металлическими опорами, возле мачт, линий электропередачи или высоких металлических конструкций.

Он пояснил, что после удара ток способен распространяться по стволу дерева и поверхности земли на несколько метров, именно поэтому человек может получить тяжелую электротравму, даже если разряд попал не в него.

Ранее россиянам рассказали о последствиях попадания молнии в автомобиль.

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