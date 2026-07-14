Физик назвал самые опасные укрытия во время грозы

Значительная часть тяжелых травм во время грозы возникает из-за шагового напряжения и распространения электрического тока по земле, металлическим конструкциям или коммуникациям. Поэтому безопасность зависит не столько от самого факта нахождения под дождем, сколько от того, где именно человек пережидает грозу, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Самым безопасным укрытием считается капитальное здание с исправной системой электроснабжения и, желательно, громоотвода. Если молния попадает в такое сооружение, ток проходит по специально предусмотренным проводникам и уходит в землю, не проходя через людей внутри помещения.

«Во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, поскольку они могут стать частью пути распространения электрического тока», — объяснил он.

Хорошим укрытием является и автомобиль с металлическим кузовом. Вопреки распространенному мнению, защищают не резиновые шины, а сам кузов. При попадании молнии электрический заряд распределяется по внешней поверхности металла и затем уходит в землю, практически не проникая в салон (это явление называют эффектом клетки Фарадея).

«Однако во время грозы лучше не касаться металлических элементов кузова и не открывать окна без необходимости», — отметил эксперт.

Опасно пережидать грозу под одиноко стоящими деревьями, навесами с металлическими опорами, возле мачт, линий электропередачи или высоких металлических конструкций.

«Молния чаще поражает наиболее высокие объекты, а после удара ток способен распространяться по стволу дерева и поверхности земли на несколько метров, именно поэтому человек может получить тяжелую электротравму, даже если разряд попал не в него», — добавил он.

Если гроза застала на открытой местности и капитального укрытия поблизости нет, не следует ложиться на землю.

«Безопаснее присесть на корточки, поставив ноги вместе и по возможности минимизировав соприкосновение с землей. Если рядом находится группа людей, между ними желательно увеличить расстояние до нескольких метров, чтобы один удар молнии не поразил сразу нескольких человек», — объяснил профессор.

Особую осторожность следует соблюдать возле водоемов.

«Находиться на пирсе, рыбачить с удочкой или стоять рядом с металлическими ограждениями также не рекомендуется. Все эти объекты могут стать проводниками электрического разряда», — резюмировал он.

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