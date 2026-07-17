В России объявили в розыск политолога-иноагента Барбашина

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Антона Барбашина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую базу данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в объявлении.

В чем именно обвиняют политолога, в базе данных не указано.

Министерство юстиции России внесло Антона Барбашина в реестр иностранных агентов в январе 2025 года. Причиной послужило распространение мужчиной ложных сведений о решениях властей, критика специальной военной операции на Украине, призывы к введению санкций против России и участие в создании материалов иноагентов.

В социальных сетях политолога написано, что он является редакционным директором журнала Riddle Russia. В 2022 году литовский аналитический центр Riddle признали нежелательной в России организацией, поскольку его деятельность угрожала безопасности и основам конституционного строя страны.

9 июля в Москве завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом). Материалы были переданы в суд, уехавшего из России артиста заочно арестовали и объявили в розыск. Причиной стало неисполнение юмористом обязанностей иностранного агента. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к году колонии за уклонение от обязанностей иноагента.