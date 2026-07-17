Пьяный тюменец устроил погром в здании прокуратуры в Петербурге

Пьяный житель Тюмени ночью вломился в здание прокуратуры Адмиралтейского района, выбил дверь и угрожал дежурному расправой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 16 июля, нетрезвый мужчина пробрался в здание прокуратуры и устроил погром. Он разбил окно, выбил дверь,и выкрикивал угрозы в адрес консьержа. Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

На допросе злоумышленник признался, что оказался в здании случайно, потому что был нетрезв, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого подростки с топором устроили погром в супермаркете ради сока. Трое молодых людей ворвались в торговый зал, вооружившись топором. Они разбили входные двери, затем принялись носиться по помещению, запугивая посетителей.

Ранее в Воронеже мужчина угрожал сотрудникам автосервиса отверткой.