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Общество

Западный Голливуд залило потоками из лопнувшей трубы столетнего водопровода

NYT: улицы Западного Голливуда залило водой из проложенных 110 лет назад труб

В Западном Голливуде прорвало построенный 110 лет назад водопровод, что привело к затоплению улиц и образованию провала на Сансет-бульваре, сообщает The New York Times.

Авария произошла вчера. Из-за разрыва 36-дюймовой стальной трубы вода хлынула на проезжую часть, подтопив автобусы и заблокировав движение на нескольких крупных магистралях. Мэр Западного Голливуда Джон Хейлман заявил, что пострадавших нет, эвакуация не требуется, но ремонтные работы будут серьезно мешать проезду автомобилей.

По словам представителей департамента водоснабжения, аварии на старых водопроводных сетях случаются нередко, особенно в ночное время, когда давление в трубах возрастает. Причины нынешнего прорыва пока устанавливаются, временные рамки ремонта не обозначены.

Потоп затронул Сансет-Стрип — популярный район с ресторанами и магазинами. Один из них, Dialog Cafe, сообщил о значительных повреждениях и временном закрытии.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала случившееся доказательством необходимости комплексного плана модернизации инфраструктуры, который будет вынесен на голосование в ноябре.

«Это одна из проблем, с которыми сталкивается наша устаревшая инфраструктура», — сказала она.

По ее словам, ремонт сетей в двух городах без выработки совместного подхода будет крайне сложно организовать. Водопровод, прорыв которого привел к затоплению Западного Голливуда, был заложен задолго до 1984 года, когда этот город стал самостоятельной административной единицей.

Ранее огромная яма оставила без воды жителей нескольких улиц Новосибирска.

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