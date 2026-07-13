Огромная яма оставила без воды жителей нескольких улиц Новосибирска

Mash Siberia: провал грунта в Новосибирске оставил несколько улиц без воды

В Новосибирске из-за крупного провала грунта без водоснабжения остались жители нескольких улиц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Перебои с подачей воды затронули дома на улицах микрорайона Горский, Римского-Корсакова, Геодезической, Блюхера, Станиславского и ряде других. Причина образования провала пока не уточняется. Информация о сроках устранения аварии и возобновления подачи воды также не приводится.

Уточняется, что сотрудники горводоканала вернули холодное водоснабжение по резервным водопроводам. Место дефекта огородили и осветили.

До этого в Санкт-Петербурге из-под земли забил фонтан, который достиг двенадцатого этажа. Уточняется, что коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте, 14, там прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщили, что на месте уже работает бригада специалистов. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве прорвало трубу с горячей водой.