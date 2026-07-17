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Общество

В Дагестане девушка ударила ножом в спину мужчину обидчика подруги

В Дагестане девушка напала с ножом на мужчину из-за замечания
Shutterstock

В Каспийске задержана 26-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нападении на прохожего. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Инцидент произошел на улице Ильяшенко, группа молодых людей сделала замечание из-за внешнего вида одной из двух девушек, шедших по улице. Между компаниями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил девушку по лицу, в ответ она достала нож и вонзила его в спину обидчика.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, нападавшую задержали, она признала свою вину. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его уже задержали и отправили под стражу.

Ранее мигрант ранил ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался в Москве.

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