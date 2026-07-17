Эксперты объяснили, почему россияне отказываются от дорогих ужинов на первом свидании

Сегодня у россиян изменился подход к первым свиданиям и их форматам, на выбор которых оказывают влияние рост цен в ресторанах, развитие цифровой среды и новые представления о личных границах. Об этом газете «Известия» рассказали экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов и практический психолог Татьяна Голдман.

Юсупов объяснил, что в последнее время стоимость похода в ресторан все чаще становится предметом предварительных расчетов. На фоне финансовой нестабильности многие отдают предпочтение менее затратным форматам свиданий, таким как прогулки по паркам, встречи в кофейнях или походы на культурные мероприятия. Благодаря такому подходу людям удается познакомиться без значительных трат, если общение не получит продолжения.

«Первое свидание — это инвестиция с непредсказуемой отдачей: может получиться продолжение отношений, а может — разовая встреча без будущего. В условиях, когда каждый рубль на счету, люди выбирают низкозатратные форматы, чтобы минимизировать потери», — объяснил экономист.

По его словам, постепенный отказ от дорогих ужинов становится новой нормой. Сегодня все больше ценятся искренность, совпадение жизненных ценностей и комфорт в общении, а не статус. На фоне этого предложение более простого формата свидания все чаще воспринимается как проявление рационального отношения к деньгам, а не скупости.

Голдман добавила, что страхи, связанные с «тарелочницами» и чрезмерно жадными партнерами, отражают более широкий сдвиг в восприятии отношений. Люди все чаще оценивают новые знакомства через призму возможных рисков, опасаясь неискренности, потребительства и односторонних ожиданий.

Психолог пояснила, что распространению таких страхов способствуют соцсети. Алгоритмы показывают эмоциональный контент о неудачных свиданиях, денежных конфликтах и негативном опыте, из-за чего отдельные случаи начинают восприниматься как массовое явление.

Однако эксперт предупредила, что делать выводы о человеке только по одному финансовому жесту на первом свидании не следует, так как одинаковое поведение может объясняться семейным воспитанием, культурными особенностями или текущими жизненными обстоятельствами.

Ранее психолог назвал причины, почему все больше людей отказываются от отношений.