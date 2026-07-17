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Общество

В Великобритании сотни тысяч жителей не могут работать из-за лишнего веса

Telegraph: в Британии более 600 тысяч человек не могут работать из-за ожирения
Lucas Jackson/Reuters

Сотни тысяч британцев не могут работать из-за проблем с лишним весом. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на результаты исследования, проведенного Йоркским университетом.

По информации издания, специалисты проанализировали параметры более 284 тыс. добровольцев. Сведения были взяты из крупнейшей в королевстве биомедицинской базы данных UK Biobank.

В статье отмечается, что всего в стране проживают 15 млн человек с лишним весом. Из них 4% граждан не ходят на работу исключительно из-за ожирения.

«Более 600 тыс. человек в Великобритании имеют избыточный вес, из-за чего они не могут работать», — уточняется в материале.

Как выяснили авторы публикации, мужчины в Соединенном королевстве чаще перестают работать из-за проблем с лишним весом, чем женщины.

В тексте подчеркивается, что британская экономика может понести «дополнительные потери» из-за количества жителей с диагнозом ожирение. Такие работники берут больничные в два раза чаще, чем люди с нормальным весом, пояснили журналисты.

12 мая на конференции European Congress on Obesity был представлен доклад исследователей из Квинслендского университета, в котором утверждалось, что сокращение рабочей недели может снизить уровень ожирения и стресса. По мнению специалистов, только в Великобритании переход на четырехдневную рабочую неделю потенциально мог бы снизить число людей с лишним весом на 1,5 млн человек.

Ранее британские ученые нашли скрытую причину ожирения.

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