Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Паровозы запретили в Британии из-за поезда из Гарри Поттера

В Британии запретили паровозы после лесного пожара из-за «Хогвартс-экспресс»
Abraham Overvoorde/Shutterstock/FOTODOM

Государственная компания Network Rail, которая владеет и управляет инфраструктурой железных дорог Великобритании, ввела запрет на паровозы из-за опасений возникновения пожаров после того, как поезд из фильмов про Гарри Поттера стал причиной лесного пожара. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о паровозе «Якобит» компании West Coast Railways. Этот локомотив известен во всем мире как «Хогвартс-экспресс».

Соответствующее решение было принято после пожара, произошедшего в прошлую субботу. Предполагается, что он был вызван искрой от паровоза. В результате пожара движение по Западной главной железнодорожной линии было перекрыто в обоих направлениях. В связи с этим было отменено около 72 поездов и задержано еще 158.

В Network Rail заявили, что попросили операторов чартерных рейсов заменить паровые двигатели дизельными в соответствии с политикой пожарной безопасности. При этом расследование причины возгорания на главной железнодорожной линии Западного побережья продолжается.

«Хогвартс-экспресс» — легендарный поезд из вселенной Гарри Поттера, отходящий с платформы 9¾ лондонского вокзала Кингс-Кросс каждое 1 сентября ровно в 11:00. В реальном мире фанаты могли прокатиться на его прототипе — паровозе Jacobite. В киновселенной поезд тянет алый паровоз № 5972 Olton Hall. В реальности он курсировал по живописной 84-мильной (около 135 км) железной дороге в Шотландии между городами Форт-Уильям и Маллайг, проезжая знаменитый виадук Гленфиннан.

Ранее сообщалось, что поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Рассказываем, как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!