Паровозы запретили в Британии из-за поезда из Гарри Поттера

Государственная компания Network Rail, которая владеет и управляет инфраструктурой железных дорог Великобритании, ввела запрет на паровозы из-за опасений возникновения пожаров после того, как поезд из фильмов про Гарри Поттера стал причиной лесного пожара. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о паровозе «Якобит» компании West Coast Railways. Этот локомотив известен во всем мире как «Хогвартс-экспресс».

Соответствующее решение было принято после пожара, произошедшего в прошлую субботу. Предполагается, что он был вызван искрой от паровоза. В результате пожара движение по Западной главной железнодорожной линии было перекрыто в обоих направлениях. В связи с этим было отменено около 72 поездов и задержано еще 158.

В Network Rail заявили, что попросили операторов чартерных рейсов заменить паровые двигатели дизельными в соответствии с политикой пожарной безопасности. При этом расследование причины возгорания на главной железнодорожной линии Западного побережья продолжается.

«Хогвартс-экспресс» — легендарный поезд из вселенной Гарри Поттера, отходящий с платформы 9¾ лондонского вокзала Кингс-Кросс каждое 1 сентября ровно в 11:00. В реальном мире фанаты могли прокатиться на его прототипе — паровозе Jacobite. В киновселенной поезд тянет алый паровоз № 5972 Olton Hall. В реальности он курсировал по живописной 84-мильной (около 135 км) железной дороге в Шотландии между городами Форт-Уильям и Маллайг, проезжая знаменитый виадук Гленфиннан.

Ранее сообщалось, что поезд из Гарри Поттера прекратит работу из-за денежных проблем.