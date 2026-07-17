На Украине адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в военкомате

Адвокат, которую весной прошлого года избили в территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Харькове, получила третью группу инвалидности. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Она (адвокат. — «Газета.Ru») сейчас борется за правосудие и обратилась в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

По словам омбудсмена, на женщину напали в марте 2025 года, когда она прибыла в военный комиссариат в Харькове, чтобы оказать юридическую помощь мобилизованному гражданину. Сотрудники ТЦК не пустили ее к задержанному и избили так, что адвокату потребовались операция и длительное лечение.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы, но работников территориального центра комплектования до сих пор даже не допросили. Видеозаписи с камер наблюдения предоставлены не были, подозреваемого тоже не установили. По этой причине адвокату пришлось обратиться в ЕСПЧ, рассказал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека обратил внимание, что этот случай не единичный. Он сослался на данные комитета по защите прав адвокатов при совете адвокатов Харьковской области и сообщил, что в 2025–2026 годах были зафиксированы 17 случаев нападений на юристов.

Ранее во Львове сотрудник ТЦК избил женщину за попытку спасти мужчину от «бусификации».