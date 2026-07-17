Британский солдат потерял слух на службе и требует £700 тысяч

Потерявший слух на службе британский солдат требует выплатить ему £700 тысяч

Британский солдат потерял слух на службе и требует от министерства обороны £700 тысяч в качестве компенсации, пишет Daily Mail.

Бывший военнослужащий Парашютного полка Великобритании 34-летний Клеофис Хоар подал иск к министерству обороны на сумму £700 тысяч. Он утверждает, что за десятилетие службы в армии потерял слух из-за чрезмерного шума во время прыжков с парашютом — мужчина сидел рядом с двигателями военных самолетов, а средства защиты были несовместимы с парашютным шлемом.

Сейчас отец троих детей страдает от серьезной потери слуха. Он не слышит дверной звонок, сигнал стиральной машины и «писк» микроволновки. По его словам, проблемы со слухом также ухудшили сон и концентрацию, вызвали тревожность и депрессию.

Министерство обороны признало, что шум во время службы мог причинить вред, но оспаривает, что именно он стал причиной потери слуха. Слушания по этому делу продолжаются, иск пока не урегулирован.

Ранее женщина лишилась слуха после того, как ее избил муж.