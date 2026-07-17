Мошенники заставили петербурженку оставить ключи под ковриком и украли 3,3 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в краже из квартиры на Рижском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В полицию Адмиралтейского района обратилась местная жительница и сообщила о пропаже денег и золота из своей квартиры. Выяснилось, что преступлению оказалась невольно причастна ее 18-летняя дочь.

Неизвестные связались с девушкой под видом сотрудников силовых структур. Они убедили петербурженку в необходимости декларирования накоплений. Поверив аферистам мать и дочь ушли из дома, оставив под ковриком ключи от квартиры.

Вернувшись, женщины обнаружили взломанный сейф, общий ущерб превысил 3,3 млн рублей. Полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался 22-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам.

Ранее российский пенсионер проигнорировал мошенников, но все равно отдал им 7,2 млн рублей.