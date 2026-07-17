Сотрудница урюпинской почты украла 720 лотерейных билетов и выиграла уголовное дело

В Волгоградской области начальница почты пойдет под суд за кражу 720 лотерейных билетов. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, 49-летняя женщина почти полгода похищала из кассы лотерейные билеты. Вместо того чтобы продавать их клиентам, она стирала защитный слой и проверяла, нет ли там крупного выигрыша.

За несколько месяцев она присвоила более 720 билетов на общую сумму свыше 72 тысяч рублей. Во время плановой проверки руководство почтамта обнаружило недостачу и сообщило в полицию. Подозреваемая созналась и вернула все деньги, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Большом Камне женщина попала под суд за хищение лотерейных билетов на 400 тыс. рублей, но ничего не выиграла.

Ранее мужчина ограбил 77-летнюю женщину и потратил деньги на лотерейные билеты.