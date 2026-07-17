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Общество

В Москве двоих иностранных студентов заподозрили в поджоге ж/д оборудования

МВД РФ: в Москве задержали иностранцев по подозрению в поджоге релейных шкафов
МВД России

В Москве задержали двоих иностранных студентов, подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, оборудование горело на одном из перегонов Павелецкого направления. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что причиной ЧП стал поджог. На этом фоне было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Нарушений графика движения поездов не зафиксировано», — подчеркивается в заявлении.

Волк рассказала, что в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, которые оказались иностранцами. Молодые люди обучаются в одном из вузов российской столицы.

«Фигурантам предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

По предварительной информации, один из задержанных получил в мессенджере сообщение от неизвестного лица, предложившего поджечь объект транспортной инфраструктуры в обмен на денежное вознаграждение. Молодой человек согласился и вместе со своим знакомым совершил преступление, сняв видео со своими действиями. В результате студенты «заработали» $300 (около 23,5 тыс. рублей).

Ранее в Новосибирской области юношу обвинили в поджоге бензоколонки на заправке.

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