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Общество

Стало известно, что загорелось в промзоне подмосковных Бронниц

«Мособлпожспас»: в промзоне Бронниц загорелись два бензовоза и две «Газели»
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Огонь охватил четыре транспортных средства на территории промышленной зоны в подмосковном городе Бронницы. Об этом в Telegram-канале сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Горели два бензовоза и две «Газели», произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание в 8:44 мск. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его ликвидация продолжается.

Главное управление МЧС России по Московской области сообщило о пожаре в промышленной зоне города Бронницы утром 17 июля. По данным ведомства, пламя возникло в районе дома №6 в Производственном проезде. На место происшествия направили 58 специалистов и 20 единиц техники. Как писали РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, площадь возгорания составила 5000 квадратных метров.

15 июля в селе Новобессергеневка, расположенном в Ростовской области, сгорела кустарная автомобильная заправочная станция (АЗС) и стоявшие рядом легковые машины. В региональном управлении МЧС России рассказали, что АЗС была оборудована в кузове грузовой «Газели». Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В результате пожара пострадал 30-летний мужчина.

Ранее на трассе в Новосибирской области сняли на видео горящий люксовый автомобиль.

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