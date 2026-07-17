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Общество

В Чехии мужчина с топором напал на двух человек в общежитии мединститута

Мужчина с топором и ножом напал на двух человек в общежитии ИКЭМ в Праге
Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

Мужчина, вооруженный топором и ножом, проник на территорию общежития Института клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) в столице Чехии и напал на двух прохожих. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь управления полиции Праги Рихард Грдина, передает РИА Новости.

По словам правоохранителя, трагедия произошла вечером 16 июля.

«Вооруженный топором и ножом мужчина по неизвестной пока причине <...> напал в общежитии ИКЭМ на двоих людей <...>. Все участники инцидента — санитары данного института», — рассказал Грдина.

Он подчеркнул, что оба пострадавших — граждане Чехии. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы.

Как отметил пресс-секретарь управления полиции, на место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Агрессивный мужчина пытался напасть на стражей порядка, в связи с чем им пришлось применить табельное оружие и ликвидировать злоумышленника.

23 июня охранник одного из клубов Москвы ранил коллегу ножом во время ссоры на работе. Словесный конфликт двух сотрудников частного охранного предприятия быстро перерос в потасовку, в ходе которой один из мужчин нанес оппоненту два ножевых ранения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция.

Ранее юноша с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре.

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