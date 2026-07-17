В Таиланде арестовали граждан РФ по делу о покупке жилья в «русской деревне»

The Nation: полиция Таиланда арестовала четырех россиян за аферу с недвижимостью

Полиция Таиланда арестовала четырех граждан РФ в ходе расследования дела о подставных компаниях, владеющих в провинции Чонбури недвижимостью на сумму более 5 млрд бат ($141 млн). Об этом сообщает The Nation.

Полицейские провели обыски в 41 месте, включая ЖК в районе Банг Ламунг, который рекламировался в интернете как «русская деревня». В ходе рейдов были изъяты документы, компьютеры и телефоны для проверки финансовых транзакций подозреваемых.

В центре расследования находятся 33 компании, связанные с 32 земельными участками стоимостью около 235 млн бат ($6,62 млн).

Власти подозревают, что граждане Таиланда могли быть подставными акционерами — лишь на бумаге, чтобы иностранцы могли обойти ограничения на владение землей.

Полиция изучила 495 компаний, владеющих 775 домами в пяти поселках общей стоимостью более 5 млрд бат ($141 млн). Из них 435 имели иностранных акционеров. В 19 компаниях нашли признаки присутствия подставных лиц, в 14 доля иностранного капитала превышала законный лимит.

Также проверяют двух тайских бухгалтеров, владеющих долями в 186 компаниях на сумму более 216 млн бат ($6,08 млн).

Всего в Чонбури зарегистрировано 76,3 тыс. юрлиц, из них 28,4 тыс. с иностранным участием, и почти 34,3 тыс. из них имеют признаки подставных структур, заявили в полиции.

Расследование входит в общенациональную кампанию против компаний, позволяющих иностранцам управлять бизнесом через подставных лиц с гражданством Таиланда. Власти намерены расширить проверки по всей стране и призывают местных жителей сообщать об известных им подобных случаях по специально организованной горячей линии.

Ранее МИД предупредил об «охоте» США на россиян в Таиланде.