Врач объяснила, как защититься от лихорадки Западного Нила

Единственный способ защиты от лихорадки Западного Нила — защищаться от укусов комаров, поскольку лишь они могут заразить человека. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что источником заболевания являются птицы, в частности, околоводного бассейна — утки, гуси, а также врановые, дроздовые. Помимо них, источниками являются грызуны, ежи и зайцы. Однако вирус от этих зверей и птиц не передается напрямую, подчеркнула Чернявская.

«Заболевание передается только через комаров, при их укусах. Единственная возможность избежать инфицирования — защита от укусов комаров», — сказала специалист.

Доктор успокоила: не каждый укус комара приводит к заражению, ведь не все насекомые инфицированы. И даже не каждый укус инфицированного комара приводит к заболеванию, поскольку иногда иммунная система справляется с попавшими возбудителями раньше, чем начнутся симптомы болезни, заключила Чернявская.

12 июля сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в 2025 году впервые зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Республике Северная Осетия — Алания, Курганской и Кировской областях, а также в Забайкальском крае.

Ранее Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила.