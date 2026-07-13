Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора (РПН).

В ведомстве посоветовали использовать репелленты во время отдыха на природе, а дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы. Также следует следить, чтобы на дачах, балконах, лоджиях и во дворе не было емкостей с затхлой водой.

В Роспотребнадзоре добавили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

Накануне сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в 2025 году впервые зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Республике Северная Осетия — Алания, Курганской и Кировской областях, а также в Забайкальском крае.

Ранее россиян пообещали защитить от лихорадки Западного Нила вакциной.