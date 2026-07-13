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Общество

Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

РПН: для профилактики лихорадки Западного Нила следует применять репелленты
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора (РПН).

В ведомстве посоветовали использовать репелленты во время отдыха на природе, а дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы. Также следует следить, чтобы на дачах, балконах, лоджиях и во дворе не было емкостей с затхлой водой.

В Роспотребнадзоре добавили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.

Накануне сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора в 2025 году впервые зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила в Республике Северная Осетия — Алания, Курганской и Кировской областях, а также в Забайкальском крае.

Ранее россиян пообещали защитить от лихорадки Западного Нила вакциной.

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