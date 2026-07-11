Роспотребнадзор рассказал о ситуации с лихорадкой Западного Нила в России

Специалисты Роспотребнадзора (РПН) в 2025 году впервые зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Республике Северная Осетия — Алания, Курганской и Кировской областях, а также в Забайкальском крае. Об этом говорится в государственном докладе ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Всего, согласно документу, в прошлом году было зафиксировано 145 случаев заболевания ЛЗН в 22 субъектах РФ. В целом по стране отмечается снижение заболеваемости, отмечает РПН. Уточняется, что в 2024 году лихорадка Западного Нила была зарегистрирована в 36 регионах России.

Согласно докладу ведомства, в 2025 году больше всего лихорадкой болели в Краснодарском крае, Тамбовской области и Республики Крым.

В РПН добавили, что в прошлом году в России году зарегистрировали всего 145 случаев.

Лихорадка Западного Нила передается человеку через укусы инфицированных комаров. Основные переносчики — комары рода Culex, которые заражаются от птиц. Заболевание может протекать в легкой форме, но в некоторых случаях вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы, особенно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор до этого сообщал, что комары, обитающие в России, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила. Там уточнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года. Чаще всего он встречается в южных регионах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, инфекция не передается от человека к человеку.

Ранее россиян пообещали защитить от лихорадки Западного Нила вакциной.