Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки

Супруга военного, участвовавшего в спасении девочки Софии при освобождении донецкой Константиновки, планирует оформить над ней опеку. Об этом РИА Новости сообщил представитель региональных органов опеки.

Собеседник агентства уточнил, что с ребенком продолжают работать специалисты, ее состояние стабильное.

Девочка, оставшаяся без попечения родителей, была эвакуирована 27 мая в один из пунктов временного размещения в городе Шахтерск. На протяжении длительного времени российские военнослужащие оказывали ребенку всевозможную помощь, обеспечивали питание и безопасность. На данный момент ведется поиск родственников Софии, которые могут о ней позаботиться.

В Минобороны РФ рассказали, что девочку спасли бойцы «Южной» группировки войск. По данным ведомства, она пряталась в подвале на окраине Константиновки. Военнослужащие нашли ребенка во время обхода жилых домов и месяц охраняли ее. Выяснилось, что девочка осталась совсем одна. Мамы не стало, отца София не помнит, а бабушка с дедушкой не выжили, когда в их дом прилетел дрон. При первой возможности бойцы эвакуировали девочку из города.

Ранее российский боец обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки.