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Общество

Россиян предупредили о последствиях стремления к идеалу

Врач Крашкина: нездоровое стремление к идеалу приводит к хроническому напряжению
Shutterstock

Стремление человека к идеалу, которое становится патологическим перфекционизмом, может стать причиной хронического стресса, эмоционального истощения и серьезных проблем со здоровьем. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Эксперт объяснила, что при нездоровом перфекционизме ошибки становятся настоящей угрозой для самооценки человека, а не опытом и возможностью стать лучше.

«Человек думает не «я сделал что-то неидеально», а «со мной что-то не так». Достижения перестают приносить удовлетворение и становятся постоянной проверкой собственной ценности», — рассказала она.

По словам психотерапевта, постоянные попытки соответствовать недостижимым стандартам приводят к хроническому напряжению. В таком случае организм на протяжении долгого времени пребывает в стрессе, что сопровождается повышением уровня кортизола и негативно отражается на качестве сна, работе иммунной системы и эмоциональном состоянии.

Также при выраженном перфекционизме особенно часто наблюдаются тревожные состояния, повышенная утомляемость, головные боли, мышечное напряжение, проблемы с пищевым поведением и обострение хронических заболеваний, которые связаны со стрессом.

Помимо этого, человек, который стремится выполнять все идеально, может столкнуться с прокрастинацией и начать откладывать дела. Такое поведение является попыткой снизить тревогу из-за задач, которые воспринимаются как проверка собственной ценности. Т

Врач добавила, что нездоровый перфекционизм повышает риск развития тревожных и депрессивных состояний, поскольку человек постоянно сравнивает себя с недостижимым идеалом и испытывает хроническую неудовлетворенность собой. Также такое поведение тесно связано с снидромом самозванца. Даже при достижении успеха человек пытается объяснить собственные достижения случайностью или стечением обстоятельств.

Помимо этого, подобное стремление к идеалу зачастую оказывает влияние на личную жизнь. Человек может критиковать окружающих, не принимать недостатки своего партнера, бояться показать собственную слабость, а также не расслабляться рядом с близкими.

Ранее стало известно, что россияне успевают выгореть до осознания потребности в отдыхе.

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