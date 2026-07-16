Россияне успевают выгореть до осознания потребности в отдыхе

Каждый пятый россиянин замечает потребность в отдыхе после ухудшения самочувствия

Каждый пятый (21,9%) опрошенный россиянин замечает потребность в отдыхе лишь после появления явных сигналов организма и ухудшения самочувствия. Только 26% регулярно оценивают уровень усталости, качество сна и стресс, еще 51,1% делают это время от времени. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Нетологией», сервисом «Ясно» и FitStars (есть у «Газеты.Ru»).

Основным сигналом о необходимости восстановиться участники опроса назвали сильную усталость — ее отметили 70,1%. Раздражительность заставляет задуматься об отдыхе 51,6% респондентов, недомогание, снижение иммунитета или болезнь — 40,9%, ухудшение концентрации — 39,9%, нарушения сна — 26,9%.

«Мы часто воспринимаем отдых как награду за проделанную работу. Но тело обычно начинает подавать сигналы раньше. Игнорирование сонливости, скованности и раздражительности может привести к боли, болезни и резкому спаду энергии», — пояснила топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова.

Главной внутренней причиной отказа от заботы о себе стало эмоциональное выгорание — об этом сообщили 57,3% опрошенных. Среди внешних препятствий лидируют работа и бытовые дела (60,1%), а также нарушение привычного режима (36,8%).

При этом большинство респондентов уже пробовали разные способы поддержать здоровье. Онлайн-фитнесом занимались 75,3%, витамины и добавки принимали 67,2%, питание меняли 63,5%, а медитации и практики осознанности использовали 34,2%.

Эксперты посоветовали обращать внимание на первые признаки перегрузки, не дожидаясь, пока усталость перерастет в серьезную проблему.

В опросе приняли участие почти 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

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