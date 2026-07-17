Россиянин, который хотел продать украинскому заводу авиаподшипники, получил 13 лет

Россиянин, пытавшийся продать «Мотор Сич» авиаподшипники, осужден на 13 лет

Россиянин Роман Карецкий, пытавшийся продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому заводу «Мотор Сич», получил 13 лет колонии по статье о госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, пишет РИА Новости.

Фигурант также обязан выплатить штраф в миллион рублей.

По информации ФСБ, осужденный, находясь в России, купил авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники: вертолетов семейства «Миля» и «Камов» как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов «Су» и «МиГ» различных модификаций.

«Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы Российской Федерации в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО «Мотор Сич». ПАО «Мотор Сич» является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что 59-летней Карецкий будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее житель Хабаровского края получил 14 лет по статье о госизмене.