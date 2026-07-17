Житель Хабаровского края получил 14 лет по статье о госизмене

В Хабаровске мужчину приговорили к 14 годам заключения и штрафу за совершение государственной измены. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с установлением ему соответствующих ограничений», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2023-м фигурант вышел на связь с представителем недружественной страны и, в обмен на предоставление политического убежища, пытался передать информацию, направленную против безопасности РФ.

Отмечается, что мужчина не признал вину.

Несколько дней назад сообщалось, что российские силовики задержали жительницу Донецка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного этой же статьей. Как выяснило следствие, женщина общалась с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в Telegram, передавая им сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ.

Задержанная поделилась, что увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автопарковки торгового центра, расположенного в районе донецкой объездной автомобильной дороги. Она сфотографировала их на собственный мобильный телефон и отправила в чат-бот Telegram-канала СБУ.

Ранее 22-летнего россиянина приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта.