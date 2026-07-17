Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, что грозит за передачу кода от домофона посторонним

Юрист Виноградов: передача кода от домофона может привести к преступлению
Shutterstock/FOTODOM

В России нет закона, запрещающего передавать коды от омофона, шлагбаума, электронных пропусков или корпоративных систем посторонним людям. Однако в этом вопросе важно, не привело ли разглашение информации к противоправным действиям – в подобных случаях может грозить ответственность, рассказал RT член ОП РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В пример он привел ситуацию, когда человек намеренно раскрывает код постороннему лицу, после чего происходит преступление – например, кража, порча имущества или другое. В этом случае действия жильца должны получить правовую оценку, отметил юрист. Причем он подчеркнул, что даже в случаях, когда никаких нарушений не произошло, передача кодов доступа может нарушить права собственников.

«Домофон, электронный замок, система контроля доступа и иные технические средства относятся к общему имуществу многоквартирного дома, если они обслуживают более одного помещения, — пояснил Виноградов. — В соответствии со ст. 36 и 44 Жилищного кодекса России порядок использования такого имущества определяется собственниками помещений».

Особенно рискованным действием считается публикация адреса и кодов доступа в соцсетях, мессенджерах – это сильно повышает риски проникновения в здание преступников, подчеркнул специалист. Что касается работников территории ЖК, то, как правило, запрет на разглашение подобных данных прописывается в договорах и нормативных актах, заключил юрист.

До этого юрист Илья Русяев посоветовал для борьбы с домофонными хулиганами следует написать заявление участковому, а также запросить записи видеокамер в управляющей компании. После этого можно написать заявление участковому и описать в нем действия детей. В нем нужно указать, что они часто повторяются и мешают покою. К документу прикладываются все имеющиеся материалы.

Ранее россиян предупредили о рисках раскрытия секретов с прошлой работы на собеседовании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 17 июля. Пенсионные накопления от умерших родственников, отпуск для отцов новорожденных и опасная «плотоядная» бактерия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!