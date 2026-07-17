Россиянам объяснили, что грозит за передачу кода от домофона посторонним

В России нет закона, запрещающего передавать коды от омофона, шлагбаума, электронных пропусков или корпоративных систем посторонним людям. Однако в этом вопросе важно, не привело ли разглашение информации к противоправным действиям – в подобных случаях может грозить ответственность, рассказал RT член ОП РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В пример он привел ситуацию, когда человек намеренно раскрывает код постороннему лицу, после чего происходит преступление – например, кража, порча имущества или другое. В этом случае действия жильца должны получить правовую оценку, отметил юрист. Причем он подчеркнул, что даже в случаях, когда никаких нарушений не произошло, передача кодов доступа может нарушить права собственников.

«Домофон, электронный замок, система контроля доступа и иные технические средства относятся к общему имуществу многоквартирного дома, если они обслуживают более одного помещения, — пояснил Виноградов. — В соответствии со ст. 36 и 44 Жилищного кодекса России порядок использования такого имущества определяется собственниками помещений».

Особенно рискованным действием считается публикация адреса и кодов доступа в соцсетях, мессенджерах – это сильно повышает риски проникновения в здание преступников, подчеркнул специалист. Что касается работников территории ЖК, то, как правило, запрет на разглашение подобных данных прописывается в договорах и нормативных актах, заключил юрист.

До этого юрист Илья Русяев посоветовал для борьбы с домофонными хулиганами следует написать заявление участковому, а также запросить записи видеокамер в управляющей компании. После этого можно написать заявление участковому и описать в нем действия детей. В нем нужно указать, что они часто повторяются и мешают покою. К документу прикладываются все имеющиеся материалы.

Ранее россиян предупредили о рисках раскрытия секретов с прошлой работы на собеседовании.