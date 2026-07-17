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Общество

Нарколог назвал первые признаки формирования алкоголизма

Нарколог Панов: потеря контроля может говорить о формировании алкоголизма
Shutterstock

Потеря контроля над количеством выпитого алкоголя может говорить о начале формирования зависимости. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПСКЛИНИКА» Александр Панов.

По его словам, насторожить должно и то, что человек не может прервать употребление алкоголя, когда возникает привычное желание. Он отметил, что многие пациенты сохраняют работоспособность и ведут полноценную жизнь, однако, употребляют алкоголь два-три раза в неделю или ежедневно. При этом даже малые дозы влияют на внутренние показатели организма.

Панов отметил, что многие употребляют алкоголь для борьбы со стрессом, однако, вместо этого лучше использовать безопасные методы эмоциональной разгрузки, например, структурировать график и осваивать психотерапевтические приемы самопомощи.

«Следует избегать стрессов, выстраивать режим дня и работы, осваивать альтернативные способы расслабления. Если тревога не уходит, стоит обратиться к специалистам — психиатрам, психологам или психотерапевтам — для подбора медикаментозной поддержки и разработки комплексного терапевтического плана. Комплекс таких мер позволит держать тревогу под контролем», — добавил он.

Американские ученые до этого обнаружили, что умеренное и высокое потребление алкоголя связано с усилением хронического воспаления в организме даже у людей, которые придерживаются здорового рациона.

Ранее нарколог объяснила, почему самые опасные зависимые часто выглядят успешными.

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