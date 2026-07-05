Нарколог объяснила, почему самые опасные зависимые часто выглядят успешными

Нарколог Касперович: успешные люди тоже страдают от алкоголизма

Когда говорят об алкогольной зависимости, большинство представляет человека, потерявшего работу и семью. Поэтому многие уверены: если человек успешен, строит карьеру и воспитывает детей — проблемы с алкоголем у него быть не может. Но психиатры сталкиваются с другой картиной, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

Главная опасность «тихого алкоголизма» — внешняя благополучность.

«Многие пациенты продолжают успешно работать, управлять компаниями и заботиться о семье. Окружающие не замечают проблему, а человек убеждает себя, что контролирует ситуацию», — объясняет специалист.

Ошибка — оценивать зависимость по внешнему виду. Аккуратная одежда, высокий доход и отсутствие запоев не исключают развития болезни.

«Мы до сих пор живем в стереотипе, что алкоголизм сопровождается социальной деградацией. На практике зависимость развивается у людей, которых общество считает успешными», — отмечает Касперович.

Высокая социальная адаптация часто становится причиной позднего обращения за помощью.

«Самое опасное оправдание: «Если бы у меня была зависимость, я бы потерял работу». Но способность выполнять обязанности — не критерий психического здоровья», — подчеркивает врач.

Признаки, которые должны насторожить: алкоголь становится автоматической частью жизни.

«Человек уже не спрашивает себя, хочет ли он выпить. Вечер, встреча с друзьями, выходной — все сопровождается алкоголем. Когда привычка становится правилом — это сигнал», — поясняет Касперович.

Меняется и причина употребления. Раньше алкоголь был частью праздника, теперь он выполняет другую функцию.

««Мне нужно снять напряжение», «Иначе я не могу расслабиться» — в этот момент алкоголь перестает быть напитком и становится способом управлять эмоциями», — говорит врач.

Успешные люди обладают высоким самоконтролем. Они способны долго скрывать проблему.

«Высокая должность не меняет биологию мозга. Нейрохимические механизмы зависимости одинаковы у руководителя, врача, предпринимателя и рабочего», — отмечает Касперович.

Постепенно человеку труднее получать удовольствие без алкоголя. Отдых и встречи кажутся «неполноценными» без спиртного.

«Когда человек не представляет расслабления без алкоголя — мозг перестраивает систему получения удовольствия», — поясняет врач.

Функциональная зависимость — одна из самых коварных. Человек продолжает получать повышение, покупать недвижимость, путешествовать — при этом заболевание развивается.

«Социальный успех маскирует зависимость. Лечение начинается, когда алкоголь уже изменил здоровье и отношения с близкими», — отмечает Касперович.

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