ФСБ задержала жительницу Донецка за госизмену

Жительница Донецка задержана из-за передачи военных сведений Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что женщина общалась с представителями СБУ в Telegram, передавая им сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ.

Задержанная поделилась, что увидела два припаркованных военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями на территории автопарковки торгового центра, расположенного в районе донецкой объездной автомобильной дороги. Она сфотографировала их на собственный мобильный телефон и отправила в чат-бот Telegram-канала СБУ.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

5 июня Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)».

Мужчина планировал вступить в украинскую военизированную группировку, признанную в России террористической. Для этого он разработал план для перехода границы через Белгородскую область. Там его задержали у села Муром Шебекинского округа.

Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 70 и 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее 22-летнего россиянина приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта.