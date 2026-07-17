Диетолог рассказала, какие продукты защитят кожу от воздействия солнца

Термически обработанные томаты (томатная паста, тушеные помидоры, гаспачо и так далее) помогут выстроить дополнительный внутренний барьер и защитить от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, это самый богатый и биодоступный источник ликопина, который останавливает происходящие под воздействием солнечных лучей реакции разрушения коллагена и эластина, белков. Последние обеспечивают гладкость и упругость кожи.

Кроме того, защитить кожу могут полифенолы зеленого чая, в частности галлат эпигаллокатехина. Он сдерживает ферменты, которые активируются в дерме УФ-излучением и разрушают коллагеновый каркас.

«Кроме того, вещества зеленого чая способны восстанавливать поврежденную ДНК в иммунных клетках кожи, которые страдают от солнечного облучения, частично подавляя местный иммунитет», — добавила Залетова.

К полезным компонентам врач отнесла и омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из жирной рыбы северных морей. Они помогут снять воспалительный каскад, возникающий при воздействии на кожу яркого солнца, а также снизят уровень покраснения и чувство жжения.

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева до этого говорила, что для того, чтобы снизить риск солнечных ожогов, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е.

Ранее были названы продукты, способствующие равномерному загару.