Популярного турецкого певца арестовали по делу о наркотиках

Суд в Стамбуле арестовал популярного турецкого певца Ильяса Ялчынташа в рамках дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Арест стал итогом масштабного антинаркотического рейда, проведенного жандармерией в четверг. В ходе операции были задержаны 25 известных личностей, среди которых оказались артисты и представители бизнеса. Все они сдали образцы волос и крови для проверки на наличие наркотических веществ.

По данным издания, суд избрал меру пресечения в виде ареста для четырех человек, включая Ялчынташа и модель Айше Нур Балджы.

Среди задержанных также оказалась популярная турецкая певица Сыла Генчоглу. Решение по ее делу пока не принято, однако прокуратура предложила освободить артистку под подписку о невыезде.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами и сдала анализы — образцы волос и крови, которые проверят на наркотики.

Ранее прокуратура Турции запросила дополнительно проверить анализы актрисы Ханде Эрчел.