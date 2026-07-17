Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за $5 млн

Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали на аукционе Sotheby's за $4,88 млн
Global Look Press

Игровая футболка легендарного бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, была продана на аукционе Sotheby's за $4,88 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Именно в этом матче Пеле оформил дубль и помог сборной Бразилии обыграть хозяев турнира — команду Швеции — со счетом 5:2, принеся стране первый в истории титул чемпионов мира. На тот момент футболисту было всего 17 лет и 249 дней, благодаря чему он до сих пор остается самым молодым автором гола в истории финалов чемпионатов мира.

Пеле является единственным футболистом, которому удалось трижды стать чемпионом мира. Помимо победы в 1958 году, он выигрывал мировое первенство в 1962 и 1970 годах.

Несмотря на высокую стоимость лота, новый владелец не установил мировой рекорд. Самой дорогой футбольной футболкой в истории остается майка Диего Марадоны, проданная в 2022 году за $9,3 млн. В ней аргентинец сыграл четвертьфинальный матч чемпионата мира 1986 года против Англии, в котором забил два знаменитых мяча, включая гол, вошедший в историю как «рука Бога».

До этого Разминочную футболку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за €2650 (246 тысяч рублей).

Ранее во Франции заявили, что «ПСЖ» обязан шестым титулом Сафонову.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!