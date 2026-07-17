Посольство РФ: в Варшаве открылась экспозиция об украденном у России золоте

В Варшаве открылась выставка о похищенном у России скифском золоте. Об этом сообщает посольство России в Польше в своем Telegram-канале.

Экспозиция получила название «Крымское золото: «цивилизованная» Европа грабит российские сокровища». Она открылась в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Варшаве.

Выставка создана Российским военно-историческим обществом, где представлены археологические находки, найденные во время раскопок на территории Крыма. Представленная коллекция включает в себя оружие и доспехи, украшения, ритуальные артефакты, предметы и орудия быта различных культур.

До этого посольство России во Франции осудило показ кадров атак по территории России на украинском стенде международной оборонной выставки Eurosatory в Париже, назвав это отвратительным шабашем. На стенде, где гостям выставки была представлена ракета «Фламинго», показывали видеоролик с пожарами и указанием, что это якобы российские объекты.

Ранее сообщалось, что Россия и Франция ищут пути для возврата коллекции картин Морозовых из Парижа.