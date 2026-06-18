Показ кадров атак по территории Российской Федерации на украинском стенде международной оборонной выставки Eurosatory в Париже является отвратительным шабашем. Об этом заявили в посольстве РФ во Франции, передает РИА Новости.

На стенде, где гостям выставки была представлена ракета «Фламинго», показывали видеоролик с пожарами и указанием, что это якобы российские объекты.

«Тот отвратительный шабаш... отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России», — заявили в диппредставительстве.

Накануне сообщалось, что в Нидерландах прошли учения, в ходе которых тестировался лагерь для содержания 2 тыс. российских военнопленных. Лагерь был развернут на полигоне Марнехёйзене. Внутри него пленные размещаются в небольших бараках и спят на двухъярусных кроватях.

Ранее Патрушев рассказал о подготовке Западом превентивных ударов по базам России.