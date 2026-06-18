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Политика

Посольство осудило показ ударов по России на выставке во Франции

Посольство назвало показ ударов по объектам РФ на выставке Eurosatory шабашом
Shutterstock

Показ кадров атак по территории Российской Федерации на украинском стенде международной оборонной выставки Eurosatory в Париже является отвратительным шабашем. Об этом заявили в посольстве РФ во Франции, передает РИА Новости.

На стенде, где гостям выставки была представлена ракета «Фламинго», показывали видеоролик с пожарами и указанием, что это якобы российские объекты.

«Тот отвратительный шабаш... отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту – безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России», — заявили в диппредставительстве.

Накануне сообщалось, что в Нидерландах прошли учения, в ходе которых тестировался лагерь для содержания 2 тыс. российских военнопленных. Лагерь был развернут на полигоне Марнехёйзене. Внутри него пленные размещаются в небольших бараках и спят на двухъярусных кроватях.

Ранее Патрушев рассказал о подготовке Западом превентивных ударов по базам России.

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