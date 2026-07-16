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Общество

Мужчина семь лет насиловал знакомую из соцсетей, шантажируя непристойными фото процесса

В Индии мужчина из соцсетей семь лет насиловал женщину
Ivan Kruk/Shutterstock/FOTODOM

В Индии ищут мужчину, который годами насиловал подругу по переписке. Об этом сообщает Rashtriyakhabar.

Пострадавшая из Калькутты познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Постепенно их отношения становились крепче, они стали иногда совместно путешествовать.

В одной из таких поездок мужчина изнасиловал ее в гостиничном номере. В процессе он сделал несколько фото и видео, после чего стал шантажировать пострадавшую распространением кадров в случае, если она не согласится на дальнейшее насилие.

Это продолжалось в течение семи лет, но женщина нашла в себе силы обратиться в полицию только сейчас.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Так как фигурант проживает в другом районе и часть преступлений происходили там, материалы в полицейский участок района. Преступника все еще не нашли.

До этого в другом штате Индии 29-летнюю женщину затолкали в машину, вывезли в безлюдное место и изнасиловали. После этого ее бросили на месте и скрылись.

Ранее сообщалось, женщину нашли без признаков жизни после группового изнасилования.

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