В Орловской области отменили систему «чет-нечет» на заправках

Власти Орловской области решили отменить временное правило, согласно которому автомобили заправлялись по системе «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в «Максе».

«Друзья, сегодня на региональном оперативном штабе мы приняли решение отменить временную меру заправки транспорта по системе «чет-нечет» в Орловской области», — говорится в сообщении.

Причиной решения Клычков назвал то, что уже в первые дни после введения этого правила ситуация с очередями на АЗС стабилизировалась.

Как указал глава региона, заправка автомобилей по системе «чет-нечет» была также введена в ряде других российских регионов, где после введения наблюдается значительное улучшение ситуации.

По словам губернатора, в Орловской области сохраняются ограничения на отпуск топлива: в городах — не более 30 литров на одну машину, на трассах — не более 50 литров.

С 4 июля в Орловской области действовал временный порядок заправки автомобилей, при котором в четные даты могли заправляться машины с четными номерами, а в нечетные — с нечетными.

Ранее сообщалось, что в Курской области временно изменят правила продажи топлива.