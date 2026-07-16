На видео попал взрыв торта, совершенный обманутыми пенсионерами в банке Казахстана

Обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка в Казахстане. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, аферисты убедили пенсионеров совершить теракт. При этом украинские мошенники перепутали казахский Павлодар с российским Павлодаром, поэтому взрыв прозвучал в Казахстане, а не в России.

До этого в казахской полиции рассказали, что пара поверила аферистам, которые предложили им заработать на вложениях в фиктивные инвестиционные проекты. В какой-то момент пенсионеры поняли, что их обманули, и обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили дело, специалисты уже установили личности причастных к схеме лиц.

Тем временем неизвестные снова вышли на связь с супругами. Они предложили вернуть им средства, которые похитили предшественники. Находясь под давлением мошенников, пенсионеры купили торт и петарду. В отделении банка они подожгли последнюю, из-за чего сами получили «незначительные травмы», отметили в полиции. В МВД напомнили, что аферисты нередко снова звонят пострадавшим и обманывают их во второй раз подобным способом.

Ранее российский посол объяснил, кто «крышует» мошеннические кол-центры на Украине.