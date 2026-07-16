Депутат Кирьянов назвал ожидаемым удаление приложений VK и Max из Google Play

Депутат Кирьянов: мы были готовы к удалению приложений VK и Max из Google Play

Удаление приложений VK и Мax из Google Play было ожидаемым. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«Поддержу других экспертов, высказавшихся по теме — действие американцев ожидаемое, но не критичное — мы к нему были готовы. Все сервисы VK и Мax на Android-устройствах продолжают работать в штатном режиме», — написал он.

По его словам, установка и обновление приложений доступны в RuStore и других сторах. При этом он уточнил, что пользователи Android-устройств по‑прежнему получают пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

«Важные каналы связи сохранены в полном объеме», — подчеркнул парламентарий.

Кирьянов считает, что поведение Google подтвердило правильность курса на развитие и укрепление собственной цифровой инфраструктуры.

Он напомнил, что отечественный RuStore за четыре года прошел путь от альтернативной площадки до полноценного экосистемного сервиса. По его мнению, площадка прочно вошла в повседневную жизнь большого числа россиян.

«Сегодня это уже не просто замена зарубежным магазинам приложений, а один из ключевых элементов цифрового суверенитета страны, надежный и технологически зрелый продукт. Как показало время — решение о создании RuStore было единственно верным и правильным», — заявил он.