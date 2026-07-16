Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

У молодого человека остановилось сердце спустя несколько минут после завтрака

В Британии у мужчины остановилось сердце после обычного приема пищи
Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Британии не выжил после внезапной остановки сердца из-за не диагностированной ранее болезни. Об этом сообщает Mirror.

Как рассказала мать 25-летнего молодого человека по имени Райан, он отдыхал дома вместе с возлюбленной. После обычного завтрака они поднялись в спальню.

Девушка отошла на несколько минут, а, когда вернулась, поняла: ее парень уже не дышит. Ни сама партнерша, ни прибывшие медики спасти его не смогли. Вскрытие каких-либо проблем не показало.

«Как будто он просто заснул и не проснулся», – рассказала мать.

Позже выяснилось, что причиной произошедшего могла стать не диагностированная ранее болезнь, которая мало изучена. В подростковом возрасте у школьников может меняться сердечный ритм. Если к этому добавляются не диагностированные проблемы с органом или сосудами, это может привести к остановке сердца. Как правило эти процессы происходят у молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Опасаясь за других своих детей, мать обследовала их. Выяснилось, что такая проблема была только у Райана.

Ранее у 14-летнего мальчика диагностировали редкую форму рака после боли в плече.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!